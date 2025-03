Mała retencja może liczyć na dofinansowanie

Regionalny program „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027” wśród wielu celów, służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu, zawiera także ten związany z przygotowaniem się na dynamiczne zmiany klimatu. Jest on wskazany w działaniu 2.12 o adekwatnej nazwie „Adaptacja do zmian klimatu”. Jednym z dopuszczalnych rodzajów projektów, wymienionych w tej części programu, jest ten związany z małą retencją wodną. I właśnie o dofinansowanie tego typu przedsięwzięć mogą teraz wystąpić zachodniopomorskie samorządy i inne podmioty dopuszczone do udziału w konkursie. A są to: