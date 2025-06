Parkingi, stacje i terminale wzbogacą się o ładowarki do elektrycznych ciężarówek

Taką możliwość daje program „Wsparcie budowy lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego”, za którego realizację odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia dla zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych, zlokalizowanych przy trasach sieci bazowej TEN-T, centrach logistycznych, bazach eksploatacyjnych oraz terminalach intermodalnych. Wszystko oczywiście po to, aby zachęcać firmy do inwestowania w samochody elektryczne, w konsekwencji zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących dwutlenek węgla i tlenki azotu, a tym samym poprawić jakość powietrza.