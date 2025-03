Anonimizacja to nie przetworzenie informacji

Przedsiębiorstwo komunalne jest podmiotem zobowiązanym do udzielania informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego i wcześniejszego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Sprawa dotyczyła spółki kapitałowej realizującej zadania publiczne, w której wszystkie udziały należały do gminy. Przedsiębiorstwo odmawiało udostępnienia skanów umów, rachunków, faktur zawartych lub wystawionych przez fundację na rzecz gminnej spółki. Domagało się od wnioskującego o informację wykazania powodów, dla których spełnienie żądania będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego. Ponadto przedstawiciele spółki uznali, że występuje konieczność przetworzenia posiadanych informacji poprzez dokonanie m.in. anonimizacji danych personalnych osób wskazanych w dokumentach. Odmawiali także udostępnienia umów cywilnoprawnych zawartych z rzeczniczką prasową urzędu miasta. Zasłaniali się prawem do prywatności. Zdaniem przedstawicieli spółki rzeczniczka prasowa urzędu miasta nie jest osobą publiczną. Zajmuje bowiem stanowisko usługowe. Przedsiębiorstwo argumentowało też, że skarżący nadużywa prawa dostępu do informacji publicznej, aby wykorzystać je do redagowania materiałów prasowych na prywatnej stronie internetowej, na której w sposób oszczerczy opisywane są osoby związane w jakikolwiek sposób z gminą.