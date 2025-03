Skarga na bon wakacyjny od gminy trafiła do WSA. Co orzekł sąd?

Sprawa, którą zajmował się sąd, dotyczyła wprowadzonego przez gminę Skoroszyce świadczenia pieniężnego nazwanego bonem wakacyjnym. Jego wysokość ustalono na 500 zł. Zapisy uchwały zaskarżył do sądu wojewoda opolski. Uznał, że wykluczają one z programu dzieci wychowujące się w rodzinach lub u opiekunów prawnych, którzy w dacie składania wniosku nie pracują z innych przyczyn niż te wskazane w kwestionowanej uchwale lub nie otrzymują świadczeń we wskazanych przepisach. Dla przykładu wskazano rodziców, którzy nie pracują, ale nie jest to związane z koniecznością opieki nad innymi osobami, lub nie pracują i nie pobierają świadczeń przewidzianych w uchwale.