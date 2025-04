KPO. Fundusze dla gmin na rowy, drenowania i groble

Nabory wniosków o środki z Krajowego Planu Odbudowy ogłoszono dla trzech województw. Ich adresatami są gminy wiejskie, miejsko-wiejskie lub miejskie (do 5 tys. mieszkańców), przy czym wnioski o dofinansowanie mają prawo składać także wspólnie w ramach porozumień międzygminnych (nie dotyczy to tzw. projektów parasolowych, o których piszemy niżej). Zgodnie z założeniami dla działania (części) B.3.3.1 KPO „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” wsparcie będzie udzielane na przedsięwzięcia (w tym projekty parasolowe) w zakresie budowy, rozbudowy, odbudowy lub przebudowy urządzeń melioracji wodnych lub urządzeń wodnych z uwzględnieniem retencjonowania wody, która w miejscu tego retencjonowania ma możliwość infiltracji (wsiąkania) do gruntu. Na projekty z województwa podlaskiego przeznaczono blisko 62,2 mln zł, łódzkiego – nieco ponad 83,5 mln zł, opolskiego – blisko 31,2 mln zł.