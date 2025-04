Przejazd na badania okresowe to nie to samo co przejażdżka na imprezę

Za jazdę techniczną do stacji kontroli bez przeglądu, tylko w celu badania, nie można wlepić kary administracyjnej.



Aktualizacja: 02.04.2025 08:05 Publikacja: 02.04.2025 05:30

Foto: Adobe Stock

Obowiązek poddawania pojazdów okresowym badaniom technicznym to nie fanaberia, tylko troska o bezpieczeństwo. I trudno się dziwić, że państwo za jego nieprzestrzeganie przewiduje określone sankcje. Urzędnicy uprawnieni do ich stosowania nie mogą jednak działać na oślep i stosować kar, nie zważając na okoliczności danej sprawy. Przypomniał im o tym Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Opolu w wyroku z 30 grudnia 2024 r. Przypadek przypadkowi… Reklama Pozostało jeszcze 91% artykułu