Fiskus nie może ignorować sądowych wytycznych

Interpretowanie prawa podatkowego to jedno z ważniejszych zadań fiskusa. W wielu przypadkach kończy się to sporami z podatnikami, którzy nie godzą się z rezultatem oficjalnej wykładni urzędników. Zaskarżają interpretacje do sądów administracyjnych nierzadko z dobrym skutkiem. Niestety, urzędnicy nie zawsze potrafią pogodzić się z porażką i nie stosują się do wytycznych sądu. To, że robienie uników i stosowanie sztuczek przy ponownym wydawaniu interpretacji to jednak bardzo zły pomysł, potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) we Wrocławiu z 3 kwietnia 2025 r.