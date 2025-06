Czy miasto odliczy VAT od wdrożenia Inteligentnego Systemu Transportowego?

Miasto realizuje zadania w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego oraz lokalnego transportu zbiorowego. Są to zadania wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.

Celem prawidłowej realizacji zadań związanych z organizacją lokalnego transportu zbiorowego miasto będzie projektowało, dostarczało, wykonywało i uruchamiało kolejny etap Inteligentnego Systemu Transportowego (systemu ITS). Inwestycja planowana jest do dofinansowania w ramach programu Funduszy Europejskich dla zrównoważonej mobilności miejskiej, typ projektu: Inteligentne systemy transportowe (ITS) dla rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego. Zgodnie z założeniami programu dofinansowanie dotyczące systemów ITS będzie przeznaczone wyłącznie na budowę, zakup, wdrożenie systemów, które bezpośrednio i pośrednio przyczyniają się do poprawy funkcjonowania transportu zbiorowego, w tym systemów zarządzania ruchem.