Czy każdy zatrudniony w samorządzie jest pracownikiem samorządowym?

Nazwanie kogoś pracownikiem samorządowym, słusznie nasuwa skojarzenie z samorządem terytorialnym, a więc obok administracji państwowej, sferą związaną z szeroko rozumianym wykonywaniem zadań o charakterze publicznym, zarówno tych władczych, jak i zmierzających do zaspokojenia potrzeb społecznych. Konstytucyjną zasadą jest uczestniczenie samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej (art. 16 Konstytucji RP). Samorząd terytorialny, na każdym szczeblu, musi więc dysponować zasobem pracy, niezbędnej do wykonywania powierzonych zadań. Obejmuje on niezwykle zróżnicowaną grupę zawodową, zatrudnioną w podmiotach o różnorodnej strukturze organizacyjnej i prawnej, której status prawny został uregulowany w niejednolity sposób.