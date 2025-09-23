Rzeczpospolita
Czy każdy zatrudniony w samorządzie jest pracownikiem samorządowym?

Obowiązkiem pracodawcy samorządowego jest ustalenie, które przepisy określają wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Może okazać się, że w przypadku jednego pracodawcy status prawny pracowników jest zróżnicowany.

Publikacja: 23.09.2025 05:20

Foto: Adobe Stock

Maksymilian Zadłużny

SPIS TREŚCI

  1. Pracownik samorządowy – pojęcie potoczne i prawne
  2. Pracownik samorządowy – które przepisy stosować
  3. Pracownik samorządowy – kogo dotyczą wyłączenia
  4. Pracownik samorządowy – spór w doktrynie
  5. Pracownicy samorządowi a pracownicy instytucji kultury
  6. Pracownicy samorządowi a pracownicy socjalni
  7. Pracownicy samorządowi radcy prawni
  8. Podsumowanie

Nazwanie kogoś pracownikiem samorządowym, słusznie nasuwa skojarzenie z samorządem terytorialnym, a więc obok administracji państwowej, sferą związaną z szeroko rozumianym wykonywaniem zadań o charakterze publicznym, zarówno tych władczych, jak i zmierzających do zaspokojenia potrzeb społecznych. Konstytucyjną zasadą jest uczestniczenie samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej (art. 16 Konstytucji RP). Samorząd terytorialny, na każdym szczeblu, musi więc dysponować zasobem pracy, niezbędnej do wykonywania powierzonych zadań. Obejmuje on niezwykle zróżnicowaną grupę zawodową, zatrudnioną w podmiotach o różnorodnej strukturze organizacyjnej i prawnej, której status prawny został uregulowany w niejednolity sposób.

