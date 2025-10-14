Rzeczpospolita
PRO
Specjaliści „odpływają” ze służby cywilnej. Jaka jest przyczyna?

Wszystkie konkursy w służbie cywilnej powinny być otwarte, przygotowane tak, by nie stały się fikcją, z wytypowanym zwycięzcą – mówi Wojciech Kaczor, prezes Fundacji Sprawne Państwo.

Publikacja: 14.10.2025 05:50

Foto: Adobe Stock

Nadia Senkowska

Jednym z problemów zgłaszanych przez Fundację Sprawne Państwo jest obsadzanie stanowisk dyrektorskich w administracji publicznej bez konkursu. Czy konkursy powinny być obowiązkowe?

Brak tego wymogu w odniesieniu do stanowisk dyrektorskich to kontrowersja utrzymująca się już od dziewięciu lat. Fakt, że przeprowadza się je stosunkowo rzadko, rodzi wątpliwości, co do kompetencji tych, którzy ostatecznie zajmują najwyższe stanowiska w służbie cywilnej. Oczywiście nie można generalizować, ale jeśli dyrektorów departamentów nie wybiera się w otwartej procedurze – a to przecież oni są później lewarem dla zespołu, którym zarządzają, i to oni zajmują najlepiej płatne posady – grozi to wyłonieniem osób bez wystarczających kompetencji miękkich czy wiedzy merytorycznej. Ciężar odpowiedzialności na nich spoczywający jest ogromny, dlatego wszystkie konkursy powinny być otwarte, choć oczywiście przygotowane w taki sposób, żeby nie stały się czystą fikcją, z góry wytypowanym zwycięzcą. Warto pamiętać, że nawet nasza konstytucja zapewnia każdemu obywatelowi prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.

