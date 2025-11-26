Jak zwalczać mobbing w administracji?

W administracji publicznej coraz częściej mówi się o kulturze organizacyjnej, etyce i odpowiedzialnym przywództwie. Jednocześnie przybywa sygnałów dotyczących nieprawidłowości w relacjach pracowniczych – od braku poszanowania godności po mobbing i dyskryminację.

Według danych Państwowej Inspekcji Pracy w 2024 r. odnotowano 1888 skarg dotyczących mobbingu, a w 2022 r. było ich 2225. Choć liczba formalnych skarg nie rośnie, to z dostępnych na rynku badań wynika, że ponad 41 proc. pracujących Polaków deklaruje, że spotkały ich zachowania o charakterze mobbingowym. Co istotne – około 10 proc. wszystkich skarg kierowanych do PIP pochodzi z administracji publicznej, co pokazuje, że problem jest realny również w urzędach i spółkach komunalnych. Z perspektywy prawa punktem wyjścia pozostaje art. 94 (3) kodeksu pracy, nakładający na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, oraz art. 18 (3a) i nast. k.p., ustanawiające zakaz dyskryminacji. W sektorze publicznym obowiązek ten ma szczególną wagę – urzędy odpowiadają nie tylko za przestrzeganie prawa, lecz także za kształtowanie standardów służby publicznej i utrzymanie zaufania obywateli do instytucji państwa.