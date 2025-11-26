Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Jak zwalczać mobbing w administracji?

Coraz więcej jednostek z sektora administracji publicznej wdraża regulaminy antymobbingowe wzorowane na najlepszych praktykach rynkowych

Publikacja: 26.11.2025 05:10

Jak zwalczać mobbing w administracji?

Jak zwalczać mobbing w administracji?

Foto: Adobe Stock

Natalia Ożóg, Maciej Cupryś

SPIS TREŚCI

  1. Postępowanie wyjaśniające w administracji ws. mobbingu
  2. Szkolenia kadry kierowniczej kluczem polityki antymobbingowej
  3. Profesjonalizacja procedur antymobbingowych

W administracji publicznej coraz częściej mówi się o kulturze organizacyjnej, etyce i odpowiedzialnym przywództwie. Jednocześnie przybywa sygnałów dotyczących nieprawidłowości w relacjach pracowniczych – od braku poszanowania godności po mobbing i dyskryminację.

Według danych Państwowej Inspekcji Pracy w 2024 r. odnotowano 1888 skarg dotyczących mobbingu, a w 2022 r. było ich 2225. Choć liczba formalnych skarg nie rośnie, to z dostępnych na rynku badań wynika, że ponad 41 proc. pracujących Polaków deklaruje, że spotkały ich zachowania o charakterze mobbingowym. Co istotne – około 10 proc. wszystkich skarg kierowanych do PIP pochodzi z administracji publicznej, co pokazuje, że problem jest realny również w urzędach i spółkach komunalnych. Z perspektywy prawa punktem wyjścia pozostaje art. 94 (3) kodeksu pracy, nakładający na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, oraz art. 18 (3a) i nast. k.p., ustanawiające zakaz dyskryminacji. W sektorze publicznym obowiązek ten ma szczególną wagę – urzędy odpowiadają nie tylko za przestrzeganie prawa, lecz także za kształtowanie standardów służby publicznej i utrzymanie zaufania obywateli do instytucji państwa.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Sprzętem z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest urządzenie funkcjonalnie kom
Administracja
Ochrona środowiska tak, ale nie kosztem dublowania obowiązków
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Burmistrz musi ujawnić, którą szkołę ukończył
Administracja
Burmistrz musi ujawnić, którą szkołę ukończył
Kara za zanieczyszczanie środowiska to nie odszkodowanie
Administracja
Kara za zanieczyszczanie środowiska to nie odszkodowanie
Gminna spółka pod lupą NIK
Administracja
Gminna spółka pod lupą NIK
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Trudno skreślić ucznia z listy
Administracja
Trudno skreślić ucznia z listy
Reklama
Reklama
e-Wydanie