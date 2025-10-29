Specjalista ma tylko wspomóc administrację fachową wiedzą

każdego dnia polscy urzędnicy załatwiają tysiące najróżniejszych spraw administracyjnych. Niektóre dotyczą bardzo skomplikowanych kwestii i wymagają specjalistycznej wiedzy. Nierzadko pojawia się potrzeba zasięgnięcia opinii biegłego. Ta opcja nie jest jednak zawieszona w prawnej próżni i musi mieścić się w odpowiednich proceduralnych ramach. A przypomniał o tym Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Łodzi w wyroku z 10 września 2025 r.

Opinia nie może obejmować oceny, jakiej treści ma być decyzja