Kreatywność w urzędzie też jest potrzebna
Praca w urzędzie kojarzy się z formalizmem, rutyną, co może zniechęcać do niej ludzi samodzielnych, twórczych. Jednak nowoczesna administracja publiczna potrzebuje też ludzi o właśnie takich cechach, którzy są w stanie zainicjować zmiany i je wdrażać. Nie zawsze inicjatorem zmian musi być osoba pełniąca funkcję kierowniczą lub zarządczą. Może być to „szeregowy” urzędnik. Będąc wewnątrz organizacji, powinien jednak dostrzec, co i gdzie źle funkcjonuje oraz zaproponować, jak to można naprawić. To ktoś, kto potrafi również zainspirować współpracowników i przekonać ich do zmian.
Dzięki nieszablonowym pomysłom urzędników inicjatorów można wdrażać rozwiązania, które usprawnią pracę urzędu, zmniejszą biurokrację, podniosą jakość usług publicznych. Zmiany nie muszą być „rewolucyjne”, mogą być niewielkie. Mogą przykładowo prowadzić do oszczędzania czasu pracowników oraz lepszego wydatkowania publicznych pieniędzy.
Wartość urzędników inicjatorów jest nieoceniona – powinni to zrozumieć ich przełożeni i aktywnie wspierać takie osoby. O tym, jak je dostrzec i wykorzystać ich kompetencje piszemy w „Tygodniku Urzędników”.
Zapraszam do lektury.
