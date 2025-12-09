Rzeczpospolita
Teresa Siudem: Niechlubne zakończenie kariery w urzędzie

Urzędnik samorządowy musi być osobą niekaraną. Skazanie go prawomocnym wyrokiem zobowiązuje pracodawcę do rozwiązania z nim umowy o pracę.

Publikacja: 09.12.2025 06:00

Niechlubne zakończenie kariery w urzędzie

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym zarówno na podstawie wyboru lub powołania, jak i umowy o pracę może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – wynika z ustawy o pracownikach samorządowych. Gdy dojdzie do skazania w trakcie zatrudnienia, pracodawca odwołuje go lub rozwiązuje z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca, odkąd dowiedział się o prawomocnym skazaniu. Nie jest to uprawnienie pracodawcy, umowę z takim pracownikiem musi rozwiązać. Tryb rozwiązania zależy od formy zatrudnienia – inny jest w przypadku powołania lub wyboru pracownika samorządowego, a inny, jeśli zawarto z nim umowę o pracę.

Skazanie urzędnika samorządowego - obowiązki pracodawcy
Administracja
Skazanie urzędnika samorządowego - obowiązki pracodawcy
