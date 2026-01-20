Rzeczpospolita
Zasady gospodarowania pojazdami w gminie – czy potrzebne są wewnętrzne regulacje?

Przepisy nie wymagają wprost wewnętrznych regulacji określających zasady gospodarowania pojazdami należącymi do miasta. Taką powinność należy wywieźć z ogólnych reguł kontroli zarządczej, która spoczywa na kierowniku jednostki.

Publikacja: 20.01.2026 05:00

Marcin Nagórek

- Kontrola regionalnej izby obrachunkowej wykazała brak wewnętrznych regulacji dotyczących zasad gospodarowania pojazdami, które należą do miasta (w tym kart drogowych i rozliczenia paliwa). W naszej ocenie przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie wprowadzają wymogu posiadania takich regulacji. Czy nasze stanowisko jest słuszne? Czy jest podstawa do złożenia zastrzeżeń od ustaleń kontrolnych RIO?

Z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, z którego wynika, że do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. Z kolei art. 50 ww. ustawy stanowi, że obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona. W postanowieniu Sądu Najwyższego z 6 lipca 2018 r. (sygn. akt IV CSK 111/18) podkreślono, że przez „szczególną staranność”, o której mowa w art. 50 ww. ustawy o samorządzie gminnym, trzeba rozumieć staranność wyższą, niż staranność należytą, czy wymaganą od osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Zatem, w świetle przywołanych wyżej przepisów nie ma wątpliwości, co do tego, że na gminie spoczywa prawny obowiązek gospodarowania mieniem, a jednocześnie z zachowaniem szczególnej staranności. W tym kontekście sposób użytkowania pojazdów powinien spełniać wspomniane kryteria.

e-Wydanie