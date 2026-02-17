Czy udostępnianie przez gminę miejsc parkingowych podlega VAT?

Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia, czy odpłatne udostępnianie miejsc parkingowych stanowi usługi opodatkowane VAT. Na terenie gminy zostaną ustanowione dwa rodzaje miejsc do parkowania: Strefa Płatnego Parkowania (SPP) i Miejskie Parkingi Niestrzeżone (MPN). W Strefie Płatnego Parkowania znajdować się będą miejsca parkingowe zlokalizowane przy drogach publicznych (w pasach dróg gminnych). Miejskie Parkingi Niestrzeżone będą zaś obejmować parkingi wyznaczone na specjalnie przeznaczonych do tego miejscach (poza pasami dróg publicznych na terenach gminnych). Gmina pobierać będzie opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych w SPP i za korzystanie z parkingów w MPN. Opłaty za parkowanie stanowić będą dochód gminy. Zasady i wysokość pobieranych opłat określać będzie Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania oraz uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia Miejskich Parkingów Niestrzeżonych położonych poza drogami publicznymi, zasad korzystania z miejskich parkingów płatnych położonych poza drogami publicznymi, określenia wysokości opłat za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania.