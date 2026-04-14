Wynika z niego jednoznacznie, że służba cywilna ma coraz większy problem z przyciąganiem młodych ludzi. W dłuższej perspektywie grozi to luką pokoleniową i utratą ciągłości kompetencji. Największym wyzwaniem na najbliższe lata będzie więc uczynienie służby cywilnej atrakcyjnym pracodawcą dla młodych pracowników. Aby tak się stało, konieczne są zmiany w wielu obszarach.

Pierwszym z nich są wynagrodzenia. Choć przeciętne płace w służbie cywilnej wzrosły i przekroczyły średnią w gospodarce narodowej, administracja rządowa nadal przegrywa z rynkiem prywatnym pod względem dynamiki wynagrodzeń, elastyczności pracy oraz dostępnych ścieżek rozwoju zawodowego.

Wyzwaniem pozostaje również system awansu. Choć większość wyższych stanowisk obsadzana jest przez osoby z korpusu służby cywilnej, droga awansu wciąż jest długa i wymagająca, a dla części pracowników nie stanowi wystarczającej motywacji do długoterminowego związania kariery z administracją.

Sprawozdanie pokazuje także potrzebę dalszego rozwijania nowoczesnych narzędzi HR – planowania kompetencji, zarządzania talentami, rozwoju kadr kierowniczych oraz lepszego wykorzystania danych kadrowych. Choć rosną nakłady na szkolenia, a pracownicy uczestniczą średnio w pięciu szkoleniach rocznie, wyzwaniem pozostaje ich jakość, praktyczność oraz dopasowanie do realnych potrzeb urzędów.

