Chodzi o obowiązujący od 31 marca pakiet znany jako CPN, czyli Ceny Paliw Niżej, który rząd Donalda Tuska wprowadził w odpowiedzi na kryzys energetyczny wywołany atakiem USA i Izraela na Iran.

Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen benzyny i oleju napędowego mimo obniżki VAT i akcyzy w ramach pakietu przewidziano maksymalne ceny paliw na stacjach – zgodnie z przepisami minister energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie określające maksymalne stawki. Stacjom benzynowym, które nie zastosują się do wyznaczonego pułapu cenowego, grozi nawet milion złotych kary.

Dlaczego autogaz powinien być objęty pakietem CPN?

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców skierowała do ministra finansów Andrzeja Domańskiego wystąpienie dotyczące objęcia rozwiązaniami przewidzianymi w ramach pakietu CPN także autogazu (LPG), który został pominięty w mechanizmach osłonowych. W piśmie przekazała stanowiska organizacji reprezentujących branżę LPG oraz przedsiębiorców wykorzystujących pojazdy zasilane autogazem w codziennej działalności gospodarczej.

Organizacje branżowe, które zwróciły się do rzecznika MŚP wskazują, że taka sytuacja przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania wielu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie w sektorach opartych na mobilności, takich jak transport, usługi lokalne czy przewóz osób.

„Wiele małych firm wykorzystuje pojazdy zasilane LPG jako podstawowe narzędzie pracy. Wzrost cen autogazu bez objęcia go rozwiązaniami osłonowymi oznacza wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które w pierwszej kolejności dotykają najmniejsze podmioty funkcjonujące poza dużymi ośrodkami miejskimi” – argumentuje Agnieszka Majewska.

Podkreśla przy tym, że stabilne warunki prowadzenia działalności gospodarczej mają wymierne znaczenie dla sektora MŚP. „Rozwiązania dotyczące rynku paliw powinny uwzględniać specyfikę przedsiębiorców korzystających z autogazu, zwłaszcza tych, którzy każdego dnia świadczą usługi wymagające mobilności i ponoszą bezpośrednie koszty związane z transportem” – ocenia Majewska.

Organizacje branżowe podnoszą, że z autogazu korzysta w Polsce nawet około 3 mln kierowców, a znaczna część użytkowników LPG to osoby prowadzące działalność gospodarczą lub mieszkańcy mniejszych miejscowości, dla których koszty transportu mają istotny wpływ na codzienne funkcjonowanie.