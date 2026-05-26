Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym, podlega ograniczeniom w podejmowaniu dodatkowych zajęć. Art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych wprowadza zakaz ich wykonywania, jeśli mogą kolidować z obowiązkami służbowymi, budzić podejrzenie stronniczości lub naruszać interes publiczny – niezależnie od tego, czy są odpłatne, czy nie.

To sam pracownik musi każdorazowo ocenić ryzyko konfliktu interesów, nawet przy pozornie niewinnych aktywnościach. Potwierdza to także orzecznictwo. Przykładowo, WSA w Lublinie (III SA/Lu 532/14) wskazał, że do naruszenia zakazu może dojść już wtedy, gdy istnieje ryzyko wykorzystania kompetencji urzędowych w działalności dodatkowej.

Granice wyznaczone przez art. 30 są nieostre, a ryzyko dla urzędnika – bardzo realne. W razie naruszenia zakazu pracodawca co do zasady niezwłocznie rozwiązuje z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia albo odwołuje go ze stanowiska.

