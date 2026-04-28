Kodeks postępowania administracyjnego w art. 24 wskazuje przypadki, w których pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy prowadzi sprawę, w której sam jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki. Przykładowo mogą to być relacje wynikające ze współwłasności majątkowej, umowy najmu, dzierżawy czy poręczenia.

Zakaz ten obejmuje również sprawy dotyczące małżonka urzędnika oraz jego krewnych i powinowatych do drugiego stopnia – w tym dzieci, rodzeństwa, dziadków czy teściów. Pracownik podlega wyłączeniu także wtedy, gdy stroną jest jego przełożony lub gdy brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji.

Wyłączenie ma charakter bezwzględny, a jego naruszenie stanowi istotną wadę postępowania. Może to prowadzić m.in. do uchylenia decyzji lub wznowienia postępowania.

A co w sytuacji, gdy urzędnik chce nabyć nieruchomość w gminie, w której pracuje? Czy może wziąć udział w przetargu?

