Nadwyżki z programu alkoholowego – czy gmina może przeznaczyć je na inne cele?

- Gmina realizuje gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, co stanowi jej ustawowy obowiązek. Powstaje jednak wątpliwość, czy ewentualne „nadwyżki” środków przeznaczonych na zadania określone w tym programie mogą zostać wykorzystane na inne cele lokalne, takie jak organizacja dożynek, obchody rocznic wydarzeń historycznych czy podobne inicjatywy. Czy takie działanie byłoby zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

Należy przypomnieć ogólną zasadę dotyczącą wydatkowania środków publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 44 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W artykule tym postanowiono, że jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.