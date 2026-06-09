Dla urzędnika samorządowego kluczowe jest rozróżnienie, które informacje może ujawniać, a których nie – zarówno na zewnątrz urzędu, jak i wewnątrz, wobec osób nieuprawnionych. Ustawa o pracownikach samorządowych wskazuje bowiem, jako jeden z podstawowych obowiązków, dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej. Obejmuje ona m.in. informacje niejawne, dane osobowe oraz dane sygnalistów. Zakres tej tajemnicy zależy od stanowiska, obowiązków pracownika, a także przyznanych upoważnień i regulacji wewnętrznych.

Zachowanie tajemnic prawnie chronionych ma istotne znaczenie dla wizerunku samorządów jako podmiotów wykonujących zadania publiczne oraz dla budowania zaufania obywateli do sektora publicznego. Ich naruszenie może skutkować dla urzędnika konsekwencjami dyscyplinarnymi, cywilnymi, a nawet karnymi.

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Tajemnice służbowe w administracji samorządowej
Administracja Tajemnice służbowe w administracji samorządowej

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Więcej o tajemnicach służbowych w administracji samorządowej piszemy w „Tygodniku Urzędników”. Wyjaśniamy także, czy gmina może uzależnić pomoc finansową od decyzji powiatu, czy zbycie udziałów przez gminę we współwłasności statku podlega VAT oraz czy starosta, wydając dokument prawa jazdy, może zmieniać terminy ważności wcześniej posiadanych uprawnień.

Zapraszam do lektury.

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Administracja Czy gmina może uzależnić pomoc finansową od decyzji powiatu?

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Czy zbycie udziałów we współwłasności statku podlega VAT?
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Nowy dokument prawa jazdy - bez zmian w terminie ważności
Administracja Nowy dokument prawa jazdy - bez zmian w terminie ważności

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