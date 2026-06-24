Niezatwierdzone sprawozdanie komplikuje funkcjonowanie spółki komunalnej

Brak zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez wspólników może sparaliżować podejmowanie najważniejszych decyzji w spółce komunalnej. Dotyczy to m.in. możliwości podjęcia uchwał o podziale zysku, pokryciu straty czy udzieleniu absolutorium członkom organów spółki.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. z udziałem gminy powinno zatwierdzić sporządzone przez zarząd sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności za poprzedni rok obrotowy. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, w których uchwały w tych sprawach nie zostają podjęte.