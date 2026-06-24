Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Niezatwierdzone sprawozdanie komplikuje funkcjonowanie spółki komunalnej

Brak akceptacji sprawozdań przez wspólników może wywołać skutki wykraczające poza kwestie rachunkowe. W praktyce wpływa także na możliwość udzielenia absolutorium członkom organów i ich wynagrodzenie.

Publikacja: 24.06.2026 05:00

Niezatwierdzone sprawozdanie komplikuje funkcjonowanie spółki komunalnej

Niezatwierdzone sprawozdanie komplikuje funkcjonowanie spółki komunalnej

Foto: Adobe Stock

Beata Kocięcka

SPIS TREŚCI

  1. Skutki niezatwierdzenia sprawozdań
  2. Skutki finansowe braku absolutorium
  3. Prawa byłych członków organów
  4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Brak zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez wspólników może sparaliżować podejmowanie najważniejszych decyzji w spółce komunalnej. Dotyczy to m.in. możliwości podjęcia uchwał o podziale zysku, pokryciu straty czy udzieleniu absolutorium członkom organów spółki.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. z udziałem gminy powinno zatwierdzić sporządzone przez zarząd sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności za poprzedni rok obrotowy. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, w których uchwały w tych sprawach nie zostają podjęte.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r. Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
Kup teraz Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama