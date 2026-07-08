Okoliczności sprzyjają Zintegrowanym Planom Inwestycyjnym

Mimo że wkrótce miną trzy lata, odkąd można przyjmować Zintegrowane Plany Inwestycyjne (ZPI), a z dużych miast prawdopodobnie tylko w Lublinie udało się przeprowadzić tę procedurę do końca, to z rozmów z inwestorami i samorządowcami wynika, że nikt nie uznaje tego czasu za stracony. Rozpoczęto wiele negocjacji. Dzięki nim zdiagnozowano, co wymaga poprawy. Rząd wsłuchał się w oczekiwania inwestorów i samorządowców, przygotował projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a Sejm ustawę przyjął 30 kwietnia 2026 r. (DzU z 2026 r. poz. 781). Weszła ona w życie, co do zasady, 1 lipca. Celem zmian było uelastycznienie procedury i uatrakcyjnienie jej.