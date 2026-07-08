Rzeczpospolita
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Okoliczności sprzyjają Zintegrowanym Planom Inwestycyjnym

Choć inwestycje na podstawie Zintegrowanych Planów Inwestycyjnych można realizować od września 2023 r., sztywny gorset przepisów sprawił, że nie było to popularne narzędzie. Teraz mogą być jedyną szansą na realizację inwestycji tam, gdzie nie będzie już możliwe uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Publikacja: 08.07.2026 05:10

Zintegrowane Plany Inwestycyjne zastępują Warunki Zabudowy.

Zintegrowane Plany Inwestycyjne zastępują Warunki Zabudowy.

Foto: Adobe Stock

Jolanta Szymczyk-Przewoźna

SPIS TREŚCI

  1. Zintegrowany Plan Inwestycyjny – co zmieniła nowelizacja?
  2. Rewolucja w ZPI. Łatwiejsza umowa urbanistyczna 
  3. ZIP i plany ogólne. Nowe terminy na weryfikację wniosku i podjęcie uchwały
  4. ZPI a współpraca z samorządami. Jak cenniki gmin pomagają biznesowi?
  5. Zintegrowany plan inwestycyjny – koszty i procedury

Mimo że wkrótce miną trzy lata, odkąd można przyjmować Zintegrowane Plany Inwestycyjne (ZPI), a z dużych miast prawdopodobnie tylko w Lublinie udało się przeprowadzić tę procedurę do końca, to z rozmów z inwestorami i samorządowcami wynika, że nikt nie uznaje tego czasu za stracony. Rozpoczęto wiele negocjacji. Dzięki nim zdiagnozowano, co wymaga poprawy. Rząd wsłuchał się w oczekiwania inwestorów i samorządowców, przygotował projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a Sejm ustawę przyjął 30 kwietnia 2026 r. (DzU z 2026 r. poz. 781). Weszła ona w życie, co do zasady, 1 lipca. Celem zmian było uelastycznienie procedury i uatrakcyjnienie jej.

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