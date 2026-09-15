Rzeczpospolita
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Teresa Siudem: Postępowania trwają zbyt długo. Skarg przybywa

Choć przepisy wyznaczają terminy załatwiania spraw, organy nie zawsze ich dotrzymują. Dlatego strony coraz częściej sięgają po środki prawne pozwalające przeciwdziałać bezczynności i przewlekłości postępowań.

Publikacja: 15.09.2026 06:00

Bezczynność i przewlekłość organu – jak przyspieszyć sprawę w urzędzie?

Bezczynność i przewlekłość organu – jak przyspieszyć sprawę w urzędzie?

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Przepisy nakazują załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, jednak wiele postępowań administracyjnych trwa znacznie dłużej, niż przewiduje kodeks postępowania administracyjnego. W takich sytuacjach może dochodzić do bezczynności organu albo przewlekłego prowadzenia postępowania. Podstawowym instrumentem służącym zwalczaniu tych zjawisk jest ponaglenie, stanowiące pierwszy etap ochrony strony przed opieszałością organu. Jeżeli nie przyniesie ono rezultatu, stronie pozostaje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Strony korzystają z tego środka coraz częściej. Przykładowo, w 2025 r. do sądów administracyjnych wpłynęło blisko 14 tys. skarg na bezczynność i przewlekłość postępowań.

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