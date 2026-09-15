Rzeczpospolita
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Kiedy organ dopuszcza się bezczynności, a kiedy przewlekłości?

Mimo ustawowych terminów bezczynność i przewlekłość postępowań pozostają częstym problemem. Orzecznictwo pokazuje jednak, że strony coraz skuteczniej egzekwują od organów terminowe działanie.

Publikacja: 15.09.2026 05:20

Kiedy organ dopuszcza się bezczynności, a kiedy przewlekłości?

Foto: Adobe Stock

Julia Dolińska

SPIS TREŚCI

  1. Bezczynność a przewlekłość – istotne rozróżnienie
  2. System ochrony przewidziany w kpa – ponaglenie
  3. Sądowa kontrola sprawności administracji
  4. Jakie sankcje grożą za przewlekłość i bezczynność?
  5. Dlaczego bezczynność i przewlekłość organów administracji nadal występuje?

Przewlekłość postępowań administracyjnych od lat pozostaje jednym z największych problemów w relacjach obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną. Mimo ustawowych terminów załatwiania spraw oraz rosnącej presji na sprawność działania organów, wiele postępowań wciąż trwa miesiącami, a niekiedy nawet latami. Ustawodawca wyposażył strony w szereg instrumentów mających przeciwdziałać bezczynności i przewlekłości organów, takich jak ponaglenie, skarga do sądu administracyjnego czy możliwość nałożenia grzywny na organ. Powstaje jednak pytanie, czy mechanizmy te rzeczywiście motywują administrację do szybszego działania i skutecznie chronią interesy stron.

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