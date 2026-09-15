Kiedy organ dopuszcza się bezczynności, a kiedy przewlekłości?

Przewlekłość postępowań administracyjnych od lat pozostaje jednym z największych problemów w relacjach obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną. Mimo ustawowych terminów załatwiania spraw oraz rosnącej presji na sprawność działania organów, wiele postępowań wciąż trwa miesiącami, a niekiedy nawet latami. Ustawodawca wyposażył strony w szereg instrumentów mających przeciwdziałać bezczynności i przewlekłości organów, takich jak ponaglenie, skarga do sądu administracyjnego czy możliwość nałożenia grzywny na organ. Powstaje jednak pytanie, czy mechanizmy te rzeczywiście motywują administrację do szybszego działania i skutecznie chronią interesy stron.