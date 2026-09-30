Rzeczpospolita
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Komu w spółkach komunalnych potrzebna jest sprawna rada nadzorcza?

Rada nadzorcza spółki komunalnej nadzoruje wykorzystanie majątku publicznego. Samorząd jako wspólnik powinien wiedzieć, jak wykonuje ona swoje obowiązki.

Publikacja: 30.09.2026 04:40

Rada nadzorcza spółki komunalnej nadzoruje wykorzystanie majątku publicznego.

Rada nadzorcza spółki komunalnej nadzoruje wykorzystanie majątku publicznego.

Foto: Adobe Stock

Beata Kocięcka

Ustawa o gospodarce komunalnej nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ustanowienia rady nadzorczej nawet w spółkach, w których gmina posiada tylko jeden udział czy akcję (art. 10a ust. 1). Wyjątek od tej zasady wprowadza ustawa o działalności leczniczej w odniesieniu do podmiotów prowadzących taką działalność w formie spółek kapitałowych. Przepisy te wyłączają stosowanie wobec nich przepisów ustawy o gospodarce komunalnej (zob. art. 6 ust. 4). W konsekwencji oznacza to, że zasady powoływania rady nadzorczej w takich podmiotach wynikają jedynie bezpośrednio z kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.). Zgodnie z art. 213 § 2 k.s.h. w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa 500 tys. zł, a liczba wspólników jest większa niż 25, powinna zostać ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

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