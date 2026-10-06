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Zielone zamówienia publiczne. Dlaczego nie działają w praktyce?

Niski udział zielonych zamówień publicznych nie wynika z braku regulacji czy wytycznych. Problemem jest skupienie na formalnościach zamiast na nadrzędnym celu, jakim jest ochrona środowiska i wspieranie zrównoważonej gospodarki.

Publikacja: 06.10.2026 05:20

Dlaczego nie działają zielone zamówienia publiczne?

Dlaczego nie działają zielone zamówienia publiczne?

Foto: Adobe Stock

Magdalena Targońska

Kiedy zaczynam myśleć o zielonych zamówieniach publicznych, widzę liczne, powszechnie dostępne opracowania, definicje, wytyczne, broszury, szkolenia. Mamy też dobre w tej materii przepisy prawa, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Ten duży dostęp do wiedzy przekłada się odwrotnie proporcjonalnie na praktykę (tylko 2-4 proc. wszystkich zamówień publicznych to zielone zamówienia). Dlaczego tak się dzieje? Bo zatrzymaliśmy się na formalizmach.

Zdecydowana większość opracowań specjalistycznych artykułów koncentruje się lub szczegółowo omawia wymogi formalne. Często też padają propozycje ogólne typu: „zastosuj cykl życia produktu”, „wykorzystaj wstępne konsultacje zwłaszcza w sytuacji, gdy nie posiadasz pełnej wiedzy o dostępnych rozwiązaniach na rynku”, „zastosuj certyfikaty środowiskowe” czy „żądaj etykiet”.

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