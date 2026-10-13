Mediację wprowadzono do kodeksu postępowania administracyjnego w 2017 roku. Jej celem było polubowne rozwiązywanie sporów między stronami, jeśli ich interesy są sprzeczne, lub między stroną a organem administracji. Jednak w praktyce mediacja się nie przyjęła. Powodów było kilka. Po pierwsze, organy nie miały obowiązku jej przeprowadzenia, a po drugie nie bardzo wiedziały jak się do takiej mediacji zabrać. Brakowało doświadczeń i jasnych wskazówek dotyczących jej stosowania

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Nowelizacja KPA z 2025 roku miała to zmienić. Wskazano w niej obszary prawa, w których mediacja może być stosowana, a także nałożono na organy obowiązek oceny, czy dana sprawa nadaje się do mediacji. Jeśli z oceny wynika, że można ją przeprowadzić, organ powinien poinformować o tym stronę.

Jednak nie każda sprawa nadająca się do mediacji wymaga jej przeprowadzenia. Organ może odstąpić od zaproponowania mediacji, jeśli sprawa wymaga pilnego załatwienia lub gdy mediacja prowadziłaby wyłącznie do przedłużenia postępowania bez realnych szans na osiągnięcie porozumienia.

Więcej na ten temat piszemy w artykule „Kiedy możliwa mediacja w postępowaniu administracyjnym?”. Zapraszamy do lektury „Tygodnika Urzędników”.