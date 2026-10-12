KSeF nie chroni przed pustymi fakturami

Wejście w życie przepisów o KSeF zwiększyło ryzyko przyjęcia do ewidencji podatkowych faktur, które nie dokumentują rzeczywistego zdarzenia gospodarczego, czyli tzw. pustych faktur. Należyta staranność w kontekście faktur ustrukturyzowanych wystawianych w systemie KSeF różni się od tej stosowanej przy tradycyjnych dokumentach. Choć system KSeF gwarantuje autentyczność pochodzenia oraz integralność treści, dzięki czemu możliwe jest jednoznaczne ustalenie wystawcy i nie ma możliwości modyfikacji faktury po jej wystawieniu, to nie zdejmuje on z podatnika-nabywcy obowiązku weryfikacji, czy dokument odzwierciedla rzeczywistą transakcję gospodarczą. Zachowanie należytej staranności istotnie ogranicza ryzyko nieprawidłowego rozliczenia VAT oraz podatków dochodowych, w szczególności zaniżenia podstawy opodatkowania po stronie nabywcy. Jednocześnie minimalizuje ryzyko zniekształcenia wyniku finansowego w ujęciu bilansowym, wynikającego z nieuzasadnionego zawyżenia kosztów. Skutki ujęcia w ewidencji tzw. pustej faktury warto analizować wielowymiarowo, uwzględniając cztery podstawowe poziomy odpowiedzialności.