Służba cywilna 2026. Urzędnicy chwalą pracę, krytykują wynagrodzenia

W badaniu przeprowadzonym w maju tego roku wzięło udział 29548 osób, czyli ok. 23 proc. zatrudnionych w służbie cywilnej. Najliczniejszą grupę respondentów stanowiły osoby w wieku 31–49 lat. Natomiast największą aktywność w badaniu wykazali najmłodsi urzędnicy (30 lat i mniej), mimo że są najmniej liczną grupą w korpusie służby cywilnej. Najchętniej w badaniu uczestniczyli pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej, a najmniej licznie przedstawiciele powiatowej administracji zespolonej i urzędów wojewódzkich. Badanie potwierdza, że służba cywilna jest kobietą. Kobiety stanowią 74 proc. członków korpusu służby cywilnej i dokładnie taki sam był ich udział wśród respondentów.