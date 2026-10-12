Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Służba cywilna 2026. Urzędnicy chwalą pracę, krytykują wynagrodzenia

Znamy wyniki tegorocznego badania satysfakcji z pracy członków korpusu służby cywilnej „Twoja służba cywilna 2026”. Urzędnicy dobrze oceniają swoją pracę, ale od lat wskazują ten sam problem: zbyt niskie pensje.

Publikacja: 12.10.2026 05:40

Urzędnicy chwalą pracę, krytykują wynagrodzenia

Urzędnicy chwalą pracę, krytykują wynagrodzenia

Foto: Adobe Stock

Reklama

Teresa Siudem

W badaniu przeprowadzonym w maju tego roku wzięło udział 29548 osób, czyli ok. 23 proc. zatrudnionych w służbie cywilnej. Najliczniejszą grupę respondentów stanowiły osoby w wieku 31–49 lat. Natomiast największą aktywność w badaniu wykazali najmłodsi urzędnicy (30 lat i mniej), mimo że są najmniej liczną grupą w korpusie służby cywilnej. Najchętniej w badaniu uczestniczyli pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej, a najmniej licznie przedstawiciele powiatowej administracji zespolonej i urzędów wojewódzkich. Badanie potwierdza, że służba cywilna jest kobietą. Kobiety stanowią 74 proc. członków korpusu służby cywilnej i dokładnie taki sam był ich udział wśród respondentów.

Pozostało jeszcze 80% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama