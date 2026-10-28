Rzeczpospolita
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Spółka komunalna to nie miejsce na naukę zarządzania

Członek zarządu spółki komunalnej podejmuje decyzje, których skutki mogą obciążyć zarówno jego prywatny majątek, jak i spowodować konsekwencje dla budżetu gminy. Tymczasem przepisy nie wymagają od niego wcześniejszego doświadczenia w zarządzaniu spółkami.

Publikacja: 28.10.2026 05:00

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Członek zarządu spółki komunalnej może po raz pierwszy w życiu zetknąć się z prowadzeniem działalnoś

Członek zarządu spółki komunalnej może po raz pierwszy w życiu zetknąć się z prowadzeniem działalności gospodarczej dopiero w dniu objęcia funkcji.

Foto: Adobe Stock

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Beata Kocięcka

Członek zarządu spółki komunalnej może po raz pierwszy w życiu zetknąć się z prowadzeniem działalności gospodarczej dopiero w dniu objęcia funkcji. Nie musi mieć wcześniejszego doświadczenia w zarządzaniu spółką prawa handlowego ani praktycznej znajomości zasad jej funkcjonowania. Przepisy nie wymagają, by miał chociażby ukończone specjalistyczne szkolenie w tym zakresie czy zdany jakiś egzamin uprawniający do pełnienia takiej funkcji. Tymczasem członek zarządu spółki komunalnej już od pierwszych dni odpowiada za decyzje, które mogą rodzić poważne konsekwencje prawne i finansowe zarówno dla spółki, jak i dla jednostki samorządu terytorialnego, która jest jej właścicielem.

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