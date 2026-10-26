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Fiskus może odmówić rejestracji podatnika dla celów VAT

Odmowa wpisu do rejestru VAT jest dopuszczalna, jeśli miałoby to przeciwdziałać konkretnym ryzykom, np. gdy rejestracja miałaby zostać wykorzystana do popełnienia oszustwa podatkowego.

Publikacja: 26.10.2026 05:20

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Fiskus może odmówić rejestracji podatnika dla celów VAT

Fiskus może odmówić rejestracji podatnika dla celów VAT

Foto: Adobe Stock

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Lidia Rubińska

SPIS TREŚCI

  1. Co zrobić, żeby zarejestrować się do VAT?
  2. Kiedy organ odmówi rejestracji podatnika dla celów VAT?
  3. Czy historia podatkowa wspólnika wpływa na rejestrację spółki?
  4. Czy podatnik musi mieć adres, aby zarejestrować się dla celów VAT?

Podatnik nabywa prawo do odliczenia VAT naliczonego w momencie powstania obowiązku podatkowego i otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować, musi mieć status czynnego podatnika VAT. W myśl art. 96 ust. 1 ustawy o VAT podmioty prowadzące samodzielną działalność gospodarczą są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne. Na podstawie art. 5 ww. ustawy opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, import i eksport towarów.

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