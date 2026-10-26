Pośrednictwo w sprzedaży nowych aut z 8,5-proc. podatkiem

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego zostały określone w art. 12 ustawy o zryczałtowanym PIT i zależą od rodzaju działalności, z jakiej podatnik uzyskuje przychody. Dla rozróżnienia rodzajów tych działalności ustawodawca posłużył się m.in. grupowaniami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU, tj. PKWiU 2025, która ma być stosowana dla celów ryczałtu ewidencjonowanego jeszcze do 31 grudnia 2028 r.). Opodatkowaniu ryczałtem podlegają niektóre przychody (dochody) osiągane przez osoby fizyczne z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym z działalności usługowej. Działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z PKWiU 2015 (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym PIT).