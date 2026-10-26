Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Pośrednictwo w sprzedaży nowych aut z 8,5-proc. podatkiem

Przedsiębiorca, który pośredniczy w detalicznej sprzedaży aut na rzecz salonu samochodowego (m.in. negocjacje, doradztwo) i pobiera za to prowizję, powinien opodatkować przychód z tych usług 8,5-proc. stawką ryczałtu ewidencjonowanego.

Publikacja: 26.10.2026 05:00

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
Pośrednictwo w sprzedaży nowych aut z 8,5-proc. stawką ryczałtu ewidencjonowanego.

Pośrednictwo w sprzedaży nowych aut z 8,5-proc. stawką ryczałtu ewidencjonowanego.

Foto: Adobe Stock

Reklama
Reklama
Reklama

Marcin Szymankiewicz

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego zostały określone w art. 12 ustawy o zryczałtowanym PIT i zależą od rodzaju działalności, z jakiej podatnik uzyskuje przychody. Dla rozróżnienia rodzajów tych działalności ustawodawca posłużył się m.in. grupowaniami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU, tj. PKWiU 2025, która ma być stosowana dla celów ryczałtu ewidencjonowanego jeszcze do 31 grudnia 2028 r.). Opodatkowaniu ryczałtem podlegają niektóre przychody (dochody) osiągane przez osoby fizyczne z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym z działalności usługowej. Działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z PKWiU 2015 (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym PIT).

Pozostało jeszcze 81% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama