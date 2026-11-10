Rzeczpospolita
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Inspekcja może nie ujawnić, kto wysłał donos

Informacje o tym, kto zawiadamiał inspekcję ochrony środowiska o nieprawidłowościach w firmach, jakie działania podejmowały fundacje i z kim spotykali się urzędnicy, nie stanowiły informacji o środowisku.

Publikacja: 10.11.2026 04:50

Sprawa dotyczyła wniosku skierowanego do śląskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Kat

Katowice, "Spodek"

Sprawa dotyczyła wniosku skierowanego do śląskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Katowicach.

Foto: Wiktor

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Katarzyna Wójcik

Sprawa dotyczyła wniosku skierowanego do śląskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Katowicach. Spółka zażądała w nim informacji o kontrolach i innych działaniach podejmowanych przez inspekcję od 2022 r. wobec niej, innych wskazanych przedsiębiorstw oraz osób zasiadających w ich zarządach. Wniosek został złożony na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Spółka chciała poznać między innymi, jakie zgłoszenia, donosy, zawiadomienia, interwencje lub wnioski stały się podstawą wszczęcia kontroli. Domagała się podania danych zgłaszających, przedmiotu i zakresu zgłoszeń, ich dat oraz wskazania, jakich naruszeń miały dotyczyć i którym firmom je przypisywano.

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