Sprawa dotyczyła wniosku skierowanego do śląskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Katowicach. Spółka zażądała w nim informacji o kontrolach i innych działaniach podejmowanych przez inspekcję od 2022 r. wobec niej, innych wskazanych przedsiębiorstw oraz osób zasiadających w ich zarządach. Wniosek został złożony na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Spółka chciała poznać między innymi, jakie zgłoszenia, donosy, zawiadomienia, interwencje lub wnioski stały się podstawą wszczęcia kontroli. Domagała się podania danych zgłaszających, przedmiotu i zakresu zgłoszeń, ich dat oraz wskazania, jakich naruszeń miały dotyczyć i którym firmom je przypisywano.