Kolejne, dziesiąte od przywrócenia samorządu terytorialnego w 1990 r., wybory samorządowe odbędą się w 2029 r. Przez te lata wprowadzano różne zmiany. Od bezpośredniego wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów i zmniejszenia liczebności rad w 2002 r., do wprowadzenia dla nich limitu dwóch kadencji, która to zasada ma być zastosowana po raz pierwszy właśnie w 2029 r., o ile nie zostanie zmieniona. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, że PSL broni nie składa, gdyż decyzja o pozostawieniu bądź nie dotychczasowego gospodarza gminy na stanowisku powinna, zdaniem ludowców, należeć do mieszkańców.