Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Nie tylko limit kadencji w samorządach wymaga przemyśleń

Sejm odrzucił projekt ustawy PSL, który zakładał zniesienie zasady dwukadencyjności w przypadku wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Czy w przeprowadzaniu wyborów samorządowych należy jednak coś zmienić?

Publikacja: 10.11.2026 04:30

Czy w przeprowadzaniu wyborów samorządowych należy jednak coś zmienić?

Czy w przeprowadzaniu wyborów samorządowych należy jednak coś zmienić?

Foto: Adobe Stock

Reklama
Reklama
Reklama

Jolanta Szymczak-Przewoźna

Kolejne, dziesiąte od przywrócenia samorządu terytorialnego w 1990 r., wybory samorządowe odbędą się w 2029 r. Przez te lata wprowadzano różne zmiany. Od bezpośredniego wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów i zmniejszenia liczebności rad w 2002 r., do wprowadzenia dla nich limitu dwóch kadencji, która to zasada ma być zastosowana po raz pierwszy właśnie w 2029 r., o ile nie zostanie zmieniona. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, że PSL broni nie składa, gdyż decyzja o pozostawieniu bądź nie dotychczasowego gospodarza gminy na stanowisku powinna, zdaniem ludowców, należeć do mieszkańców.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama