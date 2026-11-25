Parki narodowe, zgodnie z przepisami ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1315; dalej: u.o.p.) stanowią najwyższą formę ochrony przyrody. Tworzy się je w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów (art. 8 ust. 2 u.o.p.). Aby powyższe cele były możliwe do realizacji, aktywność społeczno-gospodarcza na obszarze parku narodowego musi podlegać pewnym ograniczeniom. Ustawodawca w art. 15 ust. 1 u.o.p. ustanowił katalog zakazów. W pkt 1 wspomnianego katalogu ustanowiono zakaz budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody.