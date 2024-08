Ustawa o fundacji rodzinnej przyznaje fundatorowi duży zakres swobody co do wyboru mienia w jaki zamierza on wyposażyć fundację rodzinną. Fundusz założycielski musi przedstawiać równowartość co najmniej 100 tys. zł. Wskazówką, co do zakresu mienia jaki może fundator, ale także podmiot trzeci w ramach np. umowy darowizny, przenieść na fundację rodzinną, niewątpliwie jest art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej. Celem uproszczenia, da się wyodrębnić trzy kategorie – własności i innych praw majątkowych (ustawowa definicja mienia, zgodnie z art. 44 Kodeksu cywilnego), które można transferować do fundacji rodzinnej, mianowicie: