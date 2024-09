Zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii w zakresie umożliwiającym modyfikację materiałów audiowizualnych oraz fotografii stanowiły przedmiot zainteresowania środowiska naukowego od wielu lat. Często mówiło się o tym, że zjawisko będzie mieć niszowy charakter i nie będzie dotyczyć środowiska biznesowego. Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują jednak zgoła coś odmiennego – deepfake (technologia, która poprzez wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji tworzy lub edytuje treści wideo, audio lub obrazy w celu pokazania czegoś, co się nie wydarzyło) może dotyczyć dosłownie każdego z nas. Przedsiębiorca, którego dotyczy deepfake lub fake news, mierzy się obecnie z wieloma trudnościami. Instrumentów do szybkiego i efektywnego zwalczania tego rodzaju naruszeń brak, na co wskazują różne środowiska (ostatnio m.in. Pracodawcy RP). Atakowany podmiot musi poradzić sobie ze stosowaniem zbyt skostniałych regulacji prawnych i współpracować z organami, dla których stosowanie prawa w zmieniającej się rzeczywistości stanowi wyzwanie, ale przede wszystkim – stawać do walki z big techami, które nadużywają swojej bardzo silnej pozycji.