Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Julita Karaś-Gasparska: Jakie wsparcie dla elektromobilności

Od 1 stycznia korzystniejsze będzie rozliczanie PIT i CIT od e-samochodów niż od samochodów spalinowych. Na te drugie limity amortyzacji zostaną bowiem obniżone do 100 tys. zł.

Publikacja: 01.12.2025 06:00

Co się zmieni w 2026 roku w rozliczeniach PIT i CIT od samochodów

Co się zmieni w 2026 roku w rozliczeniach PIT i CIT od samochodów

Foto: Adobe Stock

Julita Karaś-Gasparska

Dzięki realizowanemu ze środków KPO programowi „NaszEAuto” można jeszcze otrzymać wsparcie finansowe w przypadku zakupu, leasingu lub wynajmu długoterminowego nowych zeroemisyjnych pojazdów elektrycznych kategorii M1, M2 oraz N1. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. NGO, parki narodowe, jednostki samorządowe, szkoły, placówki opiekuńcze i placówki medyczne. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2026 r. lub do wyczerpania środków. Budżet programu został ostatnio zmniejszony i branża motoryzacyjna prognozuje, że pieniądze skończą się dużo wcześniej. Nie będzie zatem dofinansowania do elektryków, natomiast od 1 stycznia będą wyższe niż dla aut spalinowych limity amortyzacji.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Biała lista, split payment i inne pułapki w kodeksie karnym skarbowym
Prawo podatkowe
Biała lista, split payment i inne pułapki w kodeksie karnym skarbowym
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Odpowiedzialność za przestępstwa skarbowe – czy winny zawsze się znajdzie?
Prawo podatkowe
Odpowiedzialność za przestępstwa skarbowe – czy winny zawsze się znajdzie?
Działalność niezależnego agenta nie kreuje zakładu podatkowego
Prawo podatkowe
Działalność niezależnego agenta nie kreuje zakładu podatkowego
Czynności sprawdzające – zakres, procedury i skutki dla przedsiębiorców
Prawo podatkowe
Czynności sprawdzające – zakres, procedury i skutki dla przedsiębiorców
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Materiał Promocyjny
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – kiedy i dlaczego się opłaca
Prawo podatkowe
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – kiedy i dlaczego się opłaca
Reklama
Reklama
e-Wydanie