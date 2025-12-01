Julita Karaś-Gasparska: Jakie wsparcie dla elektromobilności

Dzięki realizowanemu ze środków KPO programowi „NaszEAuto” można jeszcze otrzymać wsparcie finansowe w przypadku zakupu, leasingu lub wynajmu długoterminowego nowych zeroemisyjnych pojazdów elektrycznych kategorii M1, M2 oraz N1. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. NGO, parki narodowe, jednostki samorządowe, szkoły, placówki opiekuńcze i placówki medyczne. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2026 r. lub do wyczerpania środków. Budżet programu został ostatnio zmniejszony i branża motoryzacyjna prognozuje, że pieniądze skończą się dużo wcześniej. Nie będzie zatem dofinansowania do elektryków, natomiast od 1 stycznia będą wyższe niż dla aut spalinowych limity amortyzacji.