Jak skutecznie przeprowadzić rodzinną sukcesję firmy?

Jakie są pierwsze kroki w planowaniu sukcesji?

Przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czy jako założyciel/ka chcemy rozpocząć ten proces. Powinniśmy zaprosić do niego członków rodziny, zarówno tych aktywnych w biznesie jak i tych poza firmą i upewnić się czy oni też są tym zainteresowani. Kolejny, nie mniej ważny krok, to wygospodarowanie czasu i energii. Planowanie sukcesji wymaga pogodzenia z codziennymi obowiązkami. Warto też omówić cały proces z kimś, kto to już zrobił (inna firma, doradca) tak, żeby wiedzieć czego się należy spodziewać. Ułożenie harmonogramu regularnych spotkań z rodziną, spisanie tematów, o których trzeba porozmawiać, ustalenie celów procesu i tego, kto i w jaki sposób ma weryfikować postępy to kolejny ważny element sukcesyjnej układanki.