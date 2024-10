Przedawnienie zobowiązania do zwrotu dofinansowania – rozbieżności w orzecznictwie

Rozpatrując kwestię przedawnienia prawa żądania zwrotu dofinansowania ze środków europejskich sądy odwoływały się dotąd najczęściej do kilku kluczowych rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego, w których w sposób bardzo szczegółowy analizowana była ta kwestia. W szczególności wskazywany był tu wyrok NSA z 28 maja 2020 r., sygn. akt I GSK 1909/19, w którym zaprezentowana została istota instytucji przedawnienia z powołaniem się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W orzeczeniu tym NSA wyjaśnił przede wszystkim, że podstawy rekonstrukcji normy prawnej do ustalenia okresu przedawnienia prawa żądania zwrotu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej nie mogą stanowić odpowiednio stosowane przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, z uwagi na prymat prawa unijnego i regulacje wynikające z Rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) nr 2988/5 z 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich.