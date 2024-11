Podział spółki przez wyodrębnienie – jak wykorzystać nowe rozwiązanie?

Nowelizacją Kodeksu spółek handlowych z 2023 roku ustawodawca wprowadził nowy typ podziału spółek – podział przez wyodrębnienie (art. 529 par. 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych – KSH). Polega on na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na przejmującą spółkę istniejącą lub nowo zawiązaną w zamian za udziały (akcje) obejmowane przez spółkę dzieloną.

Niedawno obchodziliśmy rocznicę wprowadzenia tej instytucji do porządku prawnego. Jest to pretekst dla omówienia możliwości, jakie daje nowy typ podziału w kontekście transakcji M&A. Jednocześnie, ponieważ ustawodawca nie zauważył, że wprowadzenie nowego typu podziału rzutuje w sposób niepożądany na niektóre postanowienia ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o Ofercie), również w tym zakresie skutki nowelizacji są warte omówienia.