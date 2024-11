Przedsiębiorcy zaoszczędzą na surowcach i materiałach

Zrównoważony rozwój, dostosowania do zmian klimatycznych, gospodarka obiegu zamkniętego i raportowanie niefinansowe (raportowanie ESG) to pojęcia, z którymi firmy nie tylko coraz częściej się spotykają, ale muszą także na nie reagować i dostosowywać do nich swoją działalność. Uzyskanie pożyczki lub kredytu albo nawiązanie współpracy z innymi przedsiębiorstwami, w tym zagranicznymi, może okazać się utrudnione lub nawet niemożliwe, jeżeli firma nie pokaże, w jaki sposób dba o środowisko i jak podchodzi do koncepcji zrównoważonego rozwoju, np. stawiając na lepsze wykorzystanie materiałów i surowców. I właśnie po to, aby wspomóc przedsiębiorców w budowaniu gospodarki obiegu zamkniętego (gospodarki cyrkularnej), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił konkurs, w którym do pozyskania jest 40 mln zł.