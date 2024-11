Fiskus potwierdza, że sport poprawia wydajność pracowników

Dobre zdrowie i samopoczucie załogi ma pozytywny wpływ na wydajność pracy i przyczynia się do zwiększenia przychodów spółki. Ten argument przekonał fiskusa, który zgodził się na rozliczenie w kosztach firmy wydatków na karty na zajęcia sportowe dla pracowników.

O interpretację wystąpiła spółka z o.o. specjalizująca się w outsourcingu. Dopłaca pracownikom do kart uprawniających do korzystania z obiektów sportowych. Wydatki finansuje ze środków obrotowych. Dopłata do karty jest dobrowolnym świadczeniem. Pracownicy, w zależności od swoich potrzeb, wybierają odpowiedni wariant usług.