Jak upadłość wpływa na umowę ubezpieczenia

W niektórych sytuacjach upadłość jest do pewnego stopnia „neutralna” dla umów ubezpieczenia. W przypadku gdyby upadły jako ubezpieczający opłacił składkę ubezpieczeniową w całości jeszcze przed ogłoszeniem swojej upadłości (a zatem spełnił całe świadczenie ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia), wówczas umowa ubezpieczenia – z oczywistych względów – trwa nadal pomimo ogłoszenia upadłości ubezpieczonego, gdyż ubezpieczeniowy stosunek prawny nie wiąże się z potrzebą ponoszenia ciężarów z masy upadłości. W przypadku zajścia przewidzianego w ustawie wypadku ubezpieczeniowego świadczenie powinno – co do zasady – zostać przekazane do rąk syndyka do masy upadłości, chyba że świadczenie zakładu ubezpieczeń nie podlega zajęciu egzekucyjnemu i tym samym nie wchodzi w skład masy upadłości.