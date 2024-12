Teresa Siudem: Wdrażasz oprogramowanie? Zabezpiecz się na wypadek awarii

Nie zawsze wewnętrzne służby IT są w stanie poradzić sobie z awarią oprogramowania. I nie zawsze wystarczy gwarancja, by rozwiązać szybko problem, bo co do zasady gwarant zobowiązany jest usunąć wadę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni. Co więcej, gwarant w pewnych sytuacjach może odmówić naprawy błędu, uzasadniając odmowę tym, że został on spowodowany przez użytkownika. Tymczasem gdy dojdzie do awarii, liczy się każda minuta.