Julita Karaś-Gasparska: Klimat coraz ważniejszy

Rekordowe temperatury latem w Europie, gwałtowne powodzie, jakie nawiedziły ostatnio m.in. Hiszpanię, pożary w Grecji i w Teksasie, ciągłe doniesienia w mediach o kolejnych rekordowych temperaturach czy o niskim stanie rzek. Zmiana klimatu stała się faktem i chyba niewiele jest już osób, które na przekór faktom twierdzą, że globalne ocieplenie jest naturalnym zjawiskiem, działalność człowieka nie wpływa na klimat i że topnienie lodowców nie ma wpływu na poziom wód w morzach i oceanach. Nic dziwnego, że zmiany klimatu, energia odnawialna, ochrona środowiska to tematy, które coraz częściej zaprzątają naszą uwagę. Dziś już prawie wszyscy segregujemy śmieci, coraz częściej (szczególnie dotyczy to młodych osób) „nadajemy rzeczom drugie życie”, czyli kupujemy używane sprzęty, meble czy ubrania. Część z nas rezygnuje z niepotrzebnych zakupów, wybiera transport zbiorowy albo rower. Na kwestie ekologii zaczęliśmy zwracać uwagę także jako konsumenci, co dostrzegło wiele firm, oferując produkty oznaczone „zielonymi” etykietkami. Niestety nie zawsze te ekologiczne oznaczenia mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistością, często są to działania określane jako „greenwashing”, a w wyniku takich praktyk klienci są wprowadzani w błąd. Problem ten został zauważony przez unijnych urzędników, czego efektem jest nowa dyrektywa mającą na celu ograniczenie nieuczciwych praktyk rynkowych, poprawę przejrzystości strategii marketingu i oznakowania produktów oraz ochronę konsumentów przed wprowadzającymi w błąd informacjami dotyczącymi właściwości towarów. O tym, że dyrektywa w sprawie greenwashingu wpłynie na oznakowanie firm i produktów i że nie będzie już można używać określeń, takich jak „przyjazny środowisku”, „biodegradowalny” czy „naturalny” bez przedstawienia wiarygodnych dowodów na ich prawdziwość, piszemy w artykule: „Czy to koniec znaków green i eco”.