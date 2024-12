Na fali nieprzemijającego zainteresowania społecznego zdrowym trybem życia i troską o środowisko wielu konsumentów zaczęło zwracać uwagę na prozdrowotne oraz ekologiczne aspekty kupowanych towarów. Badania wykazują, że Europejczycy są coraz bardziej „świadomi środowiskowo”. Aby sprostać oczekiwaniom rynku, przedsiębiorcy stawiają na „zielony marketing”, budując swoją strategię reklamową na pojęciach takich jak: „eko”, „bio” czy „przyjazny środowisku”.

Ten trend ma też bezpośrednie przełożenie na liczbę „zielonych” znaków towarowych rejestrowanych w Unii Europejskiej. Urząd UE ds. własności intelektualnej wskazuje, że od roku 1996 liczba ekologicznych znaków towarowych nieprzerwanie wzrasta.

Niestety, stosowane przez przedsiębiorców strategie marketingowe i kreowanie marki nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistych właściwościach oferowanych towarów. W takiej sytuacji mamy do czynienia ze zjawiskiem określanym mianem „greenwashingu”. W odpowiedzi na problem „fałszywej ekologiczności” towarów, Unia Europejska wprowadziła nową dyrektywę, mającą na celu ograniczenie nieuczciwych praktyk rynkowych oraz ochronę konsumentów przed wprowadzającymi w błąd informacjami dotyczącymi właściwości towarów.

Czym jest greenwashing

Greenwashing możemy określić jako praktykę, w której przedsiębiorstwo przedstawia swoje produkty, usługi lub działania jako bardziej ekologiczne, niż są one w rzeczywistości. Może to obejmować stosowanie niejasnych określeń takich jak „naturalny”, „przyjazny środowisku” czy „biodegradowalny” bez dostarczenia dowodów na poparcie tych twierdzeń.

Przykładem greenwashingu jest sytuacja, w której przedsiębiorca używa wobec konsumentów twierdzeń, że jego produkt jest neutralny klimatycznie lub w pełni biodegradowalny, podczas gdy w rzeczywistości ma on (znikomy, ale jednak) wpływ na środowisko, a nadto produkt nie podlega pełnej biologicznej degradacji. Badania przeprowadzone przez Komisję Europejską wykazały, że aż 42 proc. analizowanych twierdzeń ekologicznych stosowanych przez przedsiębiorców może wprowadzać konsumentów w błąd. Skala tego zjawiska jest więc bardzo duża.

W obecnym stanie prawnym greenwashing nie jest legalny. Wedle obowiązujących przepisów przekazywanie nieprawdziwych informacji środowiskowych jest uznawane za zakazaną praktykę wobec konsumentów i jest usankcjonowane w ustawie z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i w ustawie z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Praktyka ta jest także zagrożona karami finansowymi nakładanymi między innymi przez UOKiK. Po wejściu w życie nowej dyrektywy ws. greenwashingu polskie przepisy także będą musiały ulec zmianie.

Dyrektywa UE – podstawa prawna

Unia Europejska uznała, że obecnie obowiązujące przepisy nie dają konsumentom dostatecznej ochrony i należy ostatecznie ukrócić nieuczciwe praktyki związane z greenwashingiem. Ma temu służyć dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/825 z 28 lutego 2024 r. Jej głównym celem jest ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, szczególnie w kontekście pseudoekologicznych twierdzeń i marketingu. Przepisy mają za zadanie m.in. uregulowanie zasad używania oznaczeń ekologicznych i ograniczenie nieuzasadnionego korzystania z określeń takich jak „eko”, „bio” czy „przyjazny środowisku”.

Państwa członkowskie, w tym Polska, mają czas do 27 marca 2026 r. na wdrożenie dyrektywy do krajowego porządku prawnego. Konkretne brzmienie przyszłych przepisów implementujących dyrektywę w Polsce nie jest jeszcze znane, jednak krajowe przepisy będą musiały odpowiadać założeniom przyjętej dyrektywy. Oznacza to, że przedsiębiorcy już dziś mogą podjąć kroki dostosowujące ich markę do nowych przepisów. Biorąc pod uwagę, że działania związane z rebrandingiem są często wielopoziomowe i czasochłonne, przedsiębiorcy nie powinni zbyt długo czekać z podjęciem odpowiednich kroków.

Dyrektywa wprowadza istotne zmiany w zakresie znaków towarowych, które odnoszą się do aspektów ekologicznych. Zgodnie z nowymi przepisami znaki towarowe sugerujące korzyści ekologiczne muszą być poparte odpowiednimi dowodami. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy używają oznaczeń takich jak „bio”, „eko” czy „naturalny” na swoich produktach, będą musieli udowodnić ich wiarygodność poprzez uzyskanie odpowiednich certyfikatów, wyników badań lub innych potwierdzeń. Niedostosowanie się do tych przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym utraty ochrony znaku towarowego lub odmowy rejestracji znaku.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że utrata ochrony znaku towarowego lub odmowa jego rejestracji wiąże się z realnymi i poważnymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy i jego marki. Przede wszystkim unieważnienie znaku towarowego oznacza, że przedsiębiorca traci wyłączność na jego używanie. Znak staje się publicznie dostępny, co może prowadzić do jego wykorzystania przez konkurencję. W sytuacji gdy znak traci ochronę, przedsiębiorca nie ma już narzędzi prawnych do walki z naruszeniami praw przez inne podmioty, co w oczywisty sposób osłabia jego pozycję rynkową. Dodatkowo znak towarowy jest często kluczowym elementem strategii wyróżnienia się na tle konkurencji. Jego utrata oznacza, że konkurenci mogą z łatwością kopiować elementy identyfikacyjne przedsiębiorstwa, co utrudnia budowanie unikalnej pozycji rynkowej.

W przypadku unieważnienia znaku lub odmowy jego rejestracji przedsiębiorca może być zmuszony do zmiany nazwy marki, logo lub innych elementów identyfikacji wizualnej. Proces rebrandingu jest nie tylko kosztowny, ale i czasochłonny. Zmiana wizerunku firmy wymaga zaprojektowania nowego znaku, wprowadzenia go do obiegu, poinformowania klientów oraz dostosowania materiałów marketingowych. Wszystkie te elementy wiążą się nie tylko ze znacznymi nakładami finansowymi, ale przede wszystkim ze spadkiem rozpoznawalności marki i utratą zaufania do marki wśród klientów.

Poza ryzykiem odmowy rejestracji lub unieważnienia znaku towarowego, przedsiębiorcy stosujący praktyki określane mianem greenwashingowych będą musieli liczyć się także z innymi możliwymi sankcjami, takimi jak: kary finansowe, konfiskata produktów czy wykluczenie z rynku na terenie UE. Oczywiście rodzaj zastosowanej kary będzie zależał od indywidualnych czynników, takich jak rodzaj przewinienia czy skala naruszenia.

Ale to dopiero za dwa lata...

Choć omawiana dyrektywa nie obowiązuje jeszcze w polskim porządku prawnym, nie oznacza to, że przedsiębiorcy mogą ignorować wymogi dotyczące ekologiczności produktów do czasu wejścia w życie nowych przepisów.

Już teraz Urząd Patentowy może odmówić rejestracji znaku towarowego lub unieważnić zarejestrowany znak, jeżeli znak jest mylący lub wprowadza w błąd co do właściwości towaru. Przez właściwość towaru możemy rozumieć także jego cechy dotyczące ekologiczności.

Podobnie jest w przypadku kar finansowych nakładanych przez UOKiK w związku z fałszywymi deklaracjami dotyczącymi ekologiczności produktów.

Co ważne, w ostatnim czasie UOKiK zapowiedział zwiększenie kontroli praktyk greenwashingowych, a postępowania wyjaśniające, które od ponad roku są toczone przeciwko przedsiębiorcom, m.in. z branży odzieżowej, e-commerce i beauty, mają wejść we właściwą fazę. Postępowania te koncentrują się na sprawdzeniu, czy posługiwanie się sformułowaniami ekologicznymi nie narusza zbiorowych interesów konsumentów.

Oznacza to, że zarówno przedsiębiorcy posiadający „ekologiczne” znaki towarowe lub planujący ich rejestrację, jak i ci, którzy posługują się w swoim biznesie twierdzeniami ekologicznymi, już dziś muszą zadbać, aby nie wprowadzały one w błąd. Po wejściu w życie nowych przepisów katalog wymogów związanych z „ekologicznością” produktów zostanie rozszerzony.

Kluczowe zmiany

Nowa dyrektywa wprowadza liczne przepisy, które mają na celu poprawę przejrzystości strategii marketingu i oznakowania produktów. Oto najważniejsze zmiany, na które powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy:

- zakaz ogólnych twierdzeń ekologicznych bez dowodów

Określenia takie jak „przyjazny środowisku”, „biodegradowalny” czy „naturalny” nie będą mogły być używane, jeżeli przedsiębiorca nie przedstawi wiarygodnych dowodów na ich prawdziwość.

- regulacja etykiet zrównoważonego rozwoju

W przyszłości w Unii Europejskiej będą dopuszczone jedynie etykiety oparte na zatwierdzonych systemach certyfikacji lub ustanowione przez organy publiczne. Dotychczasowe niejasne i nieweryfikowalne oznaczenia będą zabronione.

- sankcje za wprowadzanie konsumentów w błąd

Oprócz sankcji finansowych przedsiębiorcy mogą być zobowiązani do wycofania produktów z rynku lub zmiany strategii marketingowej, jeżeli ich produkty zostaną uznane za niezgodne z przepisami.

- koncentracja na całym cyklu życia produktu

Dyrektywa wprowadza zakaz stosowania twierdzeń, które dotyczą jedynie wybranych aspektów produktu, podczas gdy inne jego części mają negatywny wpływ na środowisko. Przykładem może być reklamowanie jednego ekologicznego elementu produktu, podczas gdy pozostałe nie spełniają norm zrównoważonego rozwoju.

Warto zawczasu podjąć działania

Omawiane zmiany prawne odzwierciedlają trendy widoczne na rynku już od kilku lat. Unia Europejska w swoim prawodawstwie skupia się na budowaniu świadomości konsumenckiej i zapewnieniu jak najszerszej ochrony i przejrzystości dla konsumentów.

Czy nowe przepisy to koniec znaków „eko”? Moim zdaniem to może być koniec dla tych, które tylko udają „eko”. W kontekście przyszłych przepisów przedsiębiorcy powinni wykazywać się jeszcze większą uważnością i planowaniem strategii marki z jeszcze większym wyprzedzaniem.

Właściciele przedsiębiorstw nie powinni wpadać w popłoch na myśl o nowych obowiązkach i widmie kolejnych kar, ale podejść do tematu strategicznie, aby jak najlepiej wykorzystać czas, który pozostał do wejścia w życie nowych przepisów. Czasu jest sporo, ale niektóre związane z ekologicznymi znakami obowiązują już dziś i trzeba o tym pamiętać, aby uniknąć poważnych konsekwencji dla marki „eko” przedsiębiorstwa.

—Joanna Kik