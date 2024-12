„Wierzytelności przyszłe” to pojęcie wieloznaczne. Zalicza się tu wierzytelności z czynności prawnych dokonanych pod warunkiem zawieszającym lub z zastrzeżeniem terminu początkowego, przed ziszczeniem się owego warunku lub przed nadejściem terminu. Do wierzytelności przyszłych zalicza się takie wierzytelności, co do których stan faktyczny uzasadniający ich powstanie ziścił się jedynie częściowo. Wreszcie do wierzytelności przyszłych zalicza się takie wierzytelności, które mogą powstać dopiero po w przyszłości (nie istnieje nawet ekspektatywa wierzytelności).

Reklama

Dopuszcza się przelew wierzytelności przyszłych, przy czym sporem objęte jest m.in. zagadnienie, czy do takiego przelewu przepisy o cesji stosuje się wprost, czy jedynie w drodze analogii. Sąd Najwyższy w wyroku z 16 października 2002 r. (V CKN 1471/00) podniósł, że „warunkiem skutecznej cesji wierzytelności jest istnienie tego prawa. Dlatego wierzytelność przyszła może przejść na nabywcę dopiero z chwilą jej powstania. Powyższe wymaganie należy uznać za spełnione, gdy umowa dotycząca przelewu wierzytelności przyszłej zawiera dane pozwalające ustalić w chwili zaistnienia określonej wierzytelności, iż to właśnie ona była objęta zawartą wcześniej umową”. Z kolei w orzeczeniu z 26 września 2002 r. (III CKN 346/01) SN potwierdził, że „pełny skutek umowy cesji wierzytelności przyszłej należy łączyć z powstaniem wierzytelności określonej w umowie cesji. Chodzi tu przede wszystkim o powstanie wierzytelności na rzecz cedenta rozporządzającego prawem przyszłym”.

Ustawodawca bezpośrednio uregulował skutki upadłości dla przelewu wierzytelności przyszłej z konkretnego typu stosunku umownego. Zgodnie z art. 107 ust. 2 prawa upadłościowego (p.u.) rozporządzenie wierzytelnością z umowy najmu albo dzierżawy nieruchomości nie zwalnia najemcy lub dzierżawcy od obowiązku zapłaty czynszu do masy upadłości. Przez rozporządzenie czynszem w rozumieniu art. 107 ust. 2 p.u. rozumieć należy także przelew wierzytelności czynszowej.

Obecnie obowiązuje przepis art. 128a ust. 1 p.u., zgodnie z którym bezskuteczny w stosunku do masy upadłości jest przelew wierzytelności przyszłej, jeżeli wierzytelność ta powstanie po ogłoszeniu upadłości. Przy czym zgodnie z art. 128a ust. 2 p.u., w przypadku gdy umowa przelewu wierzytelności została zawarta nie później niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w formie pisemnej z datą pewną, powyższej regulacji się nie stosuje.

Reklama

Autor jest prof. dr hab. Uniwersytetu Opolskiego